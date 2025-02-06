Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Tatili

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Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum'un Hınıs Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ardahan

Ardahan'ın Göle ilçesinde de kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün ara verildiği belirtildi.