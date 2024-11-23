Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Tedbirleri Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelindeki kar yağışları nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Ayrıca, vatandaşların kış şartlarına uygun önlemler alması gerektiği vurgulandı.

23.11.2024 23:07
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Uraloğlu açıklamasında, "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Yollarımızda vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından 7/24 esasına göre çalışmalarımız yürütülmektedir. Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir" dedi.

'VATANDAŞLAR GÜZERGAHLAR HAKKINDA ALO 159'DAN BİLGİ ALABİLİRLER'

Bakan Uraloğlu açıklamasında, vatandaşların zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almaları gerektiğini hatırlatarak, "Kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek karayollarının internet sitesinden gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Tedbirleri Alındı - Son Dakika

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