Kar yağışı sonrası teyakkuz - Son Dakika
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Kar yağışı sonrası teyakkuz

Bakan Uraloğlu, kar yağışı sonrası ekiplerin 7/24 çalıştığını ve vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

23.11.2024 23:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yurt genelinde görülen kar yağışının ardından, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Ülke genelindeki kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde, kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekipleri tarafından müdahale edildiğini aktardı.

Uraloğlu, yollarda vatandaşların ulaşım zorluğu yaşamaması için ekipler tarafından 7gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek Karayollarının internet sitesinden, gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz."

Kaynak: AA

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