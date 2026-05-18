Kar Yağışı, Trabzon ve Çevresinde Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kar Yağışı, Trabzon ve Çevresinde Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kar Yağışı, Trabzon ve Çevresinde Hayatı Olumsuz Etkiledi
18.05.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı zorlaştırdı.

Trabzon, Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Trabzon il merkezi ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar nedeniyle Maçka, Köprübaşı ve Çaykara ilçelerine bağlı bazı yayla yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Bayburt

Bayburt'un yüksek kesimleri etkili olan soğuk havanın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İl merkezinde aralıklarla süren yağmur, Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yerini kara bıraktı.

Karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı güzergahta zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Rize

Rize'de kent merkezinde etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, İkizdere, Ardeşen, Fındıklı ve Hemşin ilçelerindeki köy ve yayla yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Yağışı, Trabzon ve Çevresinde Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:59:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kar Yağışı, Trabzon ve Çevresinde Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.