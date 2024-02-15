Kar yağmayan Sivas'ta göl buz tuttu
SİVAS - Sivas'ta kar yağmamasına rağmen soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor, Zara ilçesinde bulunan sülüklü gölün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Sivas'a 103 kilometre uzaklıkta Zara ilçesinde bulunan sülüklü göl hastalıklarına çare arayanların uğrak noktası oluyor. Sarıçam ormanları içerisinde bulunan ve dipten kaynayan gölde yetişen sülükler birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Kış aylarını gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi buz tuttu. Gölün içerisinde bulunduğu Sarıçam ormanlarında kar yağışının olmamasından dolayı bahardan kalma görüntüler kayıt edilirken Sülüklü gölün yüzeyi buz tuttu. Göl çevresine piknik yapmak için giden Murat Köse, buz tutmuş gölü drone ile havadan kaydetti. Köse, gölün buz tutmuş olacağını düşünmediklerini ancak buz tutmuş halinin görsel şölen oluşturduğunu belirtti.
"Gölün buz tutacağını hiç tahmin etmiyorduk"
Sülüklü gölün görsel şölen oluşturduğunu belirten doğa gezgini Murat Köse, "Benim bir arkadaşım tavsiye etti, onun aracıyla gölün kenarına gittik. Orada bulunan yerleri çekmek adına drone da yanımda götürdüm. Sülük gölüne gittiğimizde gölün buz tutacağını hiç tahmin etmiyorduk, bu da bizi şaşırttı. Gölün buz tutmuş manzarası çok iyiydi, ortamı çektim güzel görüntüler oldu. Göl üzerinde yürümeyi denemedik, riskli ve gölün çevresi fazlasıyla çamurdu. Gölün üzerine çıkmadık ama yemeğimizi yerken manzarayı seyir eme şansımız oldu. Çektiğimiz vidoları izlerken etkilendim bu işleri severek yapıyorum kendi adıma bir eser olmuş gibi oldu. Güzel bir anı oldu ve bende bunları sosyal medya da paylaştım, olumlu tepkiler aldım. Yaz aylarında tekrar gidip çekmek istiyorum, gölde bulunan sülükleri görmek istiyorum. Gölün şifalı olduğu da söyleniyor en kısa zamanda tekrar gideceğim ve herkesin de gitmesini tavsiye ederim" dedi.
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