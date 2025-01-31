Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni\'nde Disiplin Cezaları

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenlere ilişkin soruşturmada, 3 disiplin amiri ve 5 teğmene, 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos 2024'te Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nde kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenler hakkındaki soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır denildi.

Haber ANKARA,