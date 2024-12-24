Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Tamamlandı

Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Tamamlandı

Bilecik'teki tarihi caminin restorasyonu sona erdi, 2 Ocak 2025'te ibadete açılacak.

24.12.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde restorasyon çalışmalarında sona gelinen tarihi Kara Mustafa Paşa camiinde Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, incelemelerde bulundu.

1665 yılında IV. Murat'ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan tarihi camii Bursa Vakıflar Müdürlüğünce 2023 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

2 Ocak 2025 Perşembe günü Regaip Kandilinde ibadete açılacak camide çalışmaları yerinde inceleyen Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Yıldız, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Dernek Başkanı Orhan Yağcı ile birlikte son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Tekin, "Emeklerimizin meyvelerini alıyoruz. İşlerimizin güzel ve tarihe ışık tutacak çalışmalar olduğunu görünce daha bir mutlu oluyoruz. Bu konuda bizlere her zaman yardımcı olan Valimiz Şefik Aygöl, Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim." dedi

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Haluk Yıldız, Pazaryeri, bilecik, Güncel, Kültür, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:39:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.