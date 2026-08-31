Kara Yollarında Çalışmalar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kara Yollarında Çalışmalar Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kontrolü sağlanarak geçişe kapatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde İncek-Pozantı kavşakları Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Şavşat ayrımı-Ardanuç-Geçitli yolunun 0-16. kilometrelerindeki Soğanlı, Ferhatlı-1, Ferhatlı-2 ve Tosunlu tünelleriyle yaklaşımlarında yapılacak aydınlatma sistemleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 23-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.

Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri Suluca mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 0-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Kayseri yolunun 8-11. ve Tavşanlı-Domaniç yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kars-Kağızman yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Yollarında Çalışmalar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem alkollü hem ehliyetsiz Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Las Vegas’tan Kars’a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4’üncüye bulamadı Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı
Alevler mahallelere dayanmıştı Muğla ve Antalya’yı kavuran yangında son durum Alevler mahallelere dayanmıştı! Muğla ve Antalya'yı kavuran yangında son durum
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi
Gazze’de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü

09:30
Nereden nereye Galatasaray’ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı
09:26
Aziz Yıldırım’ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
08:58
Taliban’dan Trump’a sürpriz çağrı Yer altındaki serveti teklif etti
Taliban'dan Trump'a sürpriz çağrı! Yer altındaki serveti teklif etti
08:46
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp Şirketin yaptığı tepki çekti
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
08:15
İnfial yaratan görüntü Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü
İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü
07:39
Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı
Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 09:43:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kara Yollarında Çalışmalar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement