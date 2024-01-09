 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 20-50. kilometrelerindeki 11 tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek. Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerindeki (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometreleri ile Keçidere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sürdürülüyor. Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
09.01.2024 - 08:27,
Abone Ol

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle güney taşıma yolunda sürücüler İstanbul- Ankara istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 20-50. kilometrelerindeki 11 tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerindeki (Seferihisar- Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu- Tosya yolunun 27-29. kilometreleri ile Keçidere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sürdürülüyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gümüşhane, Alikahya, Kocaeli, Kara, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


08:32
Las Vegas'ta hakime saldıran sanık özel tedbirlerle duruşmaya getirildi Las Vegas'ta hakime saldıran sanık özel tedbirlerle duruşmaya getirildi
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51
Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55
Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
00:02
Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52
Biden'ın konuşması 'Gazze'de ateşkes' sloganları ile kesildi Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21
Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu

Son Dakika
08:32 Las Vegas'ta hakime saldıran sanık özel tedbirlerle duruşmaya getirildi
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
00:02 Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52 Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21 Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 08:44:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement