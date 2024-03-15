Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma platformu İstanbul yönünde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Ankara- Niğde Otoyolu Emirler Kavşağı bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ile Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Tarsus- Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon- Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Seydikemer istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Pazaryolu- Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Son Dakika › Güncel › Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı olarak bilinen 'Acar Botu', yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde özel günlerde ziyarete açılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 155, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 140, Palandöken'de 133, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 54, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Zigana ve Denizli'de 20, Ovacık'ta 18, Kop'ta 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Gevaş'ta 11, Kartepe'de 5, Çambaşı'nda 2 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Çolağın Çiftliği sokak üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan 61 yaşındaki İ.A.'nın ölü olarak bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan operasyonda 168 bin makaron, 123 kilogram tütün ve 3 sigara sarma makinesi bulundu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın Keçiörengücü'nü Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Göztepe, 55 puanla 2. sırada yer alırken, Keçiörengücü ise 31 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk lig maçında Göztepe, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye satıldığı ikinci Kent Lokantası'nın açılması için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri için düzenlenen 'Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, tıp eğitimine başlama tarihi olan 14 Mart'ın önemine vurgu yaparak, beyaz önlük giyme töreninin geçtiğimiz yılki deprem nedeniyle yapılamadığını belirtti. Tören, öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrasını bu kez Fatih Mahallesi'nde kurdu. Başkan Zolan, yeni dönemle ilgili projeleri olduğunu belirterek, Denizli'nin daha iyiye, daha güzele gitmesini istediklerini söyledi.
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