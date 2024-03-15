Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 155, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 140, Palandöken'de 133, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 54, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Zigana ve Denizli'de 20, Ovacık'ta 18, Kop'ta 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Gevaş'ta 11, Kartepe'de 5, Çambaşı'nda 2 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.