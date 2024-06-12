Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bornova-Çeşme Otoyolu, Ermenek-Mut yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanırken, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarında trafiğe kapatma uygulanmaktadır. Ayrıca, Tosya-Osmancık yolunda kontrollü ulaşım sağlanırken, Kastamonu-Tosya yolunda Keçidere Köprüsü ve çevresindeki çalışmalar nedeniyle kontrollü geçiş yapılıyor. Diğer yollarda da bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir.

12.06.2024 08:39
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Bornova- Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolu, aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ile çevresindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Maden- Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-64. kilometrelerinde gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Seydikemer- Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'ndaki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Adapazarı- Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistem çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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