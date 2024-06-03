Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, TAG Otoyolu, Gümüşova-Bolu yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle bazı istikametler trafiğe kapatıldı. Diğer güzergahlardan ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca Salihli-Kula-Uşak yolunda bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

03.06.2024 08:37
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka- Düzce kavşakları 16-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gümüşova- Bolu yolunun 43-45. kilometrelerinde (Bolu Dağı Geçişi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Kula- Uşak yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kurtköy- Şile yolunun 0-56. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55, Kırşehir-Kaman- Bala yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 13-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Maden- Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 47. kilometresinde Akyazı Tüneli iç bağlantısındaki Beşirli Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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