Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 11-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Çalışma süresince İstanbul istikametinde 1, Ankara yönünde 2 şerit açık olacak.

TEM Otoyolu'nun Avcılar-Çatalca kavşakları 0-20. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları 0-193. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Edirne-Havsa-Babaeski yolunun 37-38. kilometrelerinde Oğulpaşa Köprüsü'nün yapım işleri sebebiyle yolun güney tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.

Havza-Merzifon yolunun 56-58. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir bandı kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer banttan iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Sorgun- Akdağmadeni yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yedisu Kavşağı-Mercan- Erzurum yolunun 19-20. kilometrelerinde Kütür Köprüsü'nün Erzurum istikameti sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dinar-Dazkırı-Çardak yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sol yoldan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak geçişi yapım çalışması nedeniyle Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.