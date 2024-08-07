Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında muhtelif kesimlerdeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova- Karşıyaka kesimi 8-16. kilometrelerinde köprü onarım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı- Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Eskişehir-Seyitgazi-(Eskişehir-Afyon) il sınırı yolunun 71-93. kilometrelerinde, asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun- Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 44-47. kilometrelerinde eksen sağ yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Artvin-Şavşat- Ardahan yolunun 0-45. kilometrelerindeki şev temizliği çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Aşkale- Bayburt yolunun 0-5. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.