Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. TEM Otoyolu, İzmir Çevre Otoyolu, TAG Otoyolu, Eskişehir-Seyitgazi yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

07.08.2024 08:58
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında muhtelif kesimlerdeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova- Karşıyaka kesimi 8-16. kilometrelerinde köprü onarım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı- Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Eskişehir-Seyitgazi-(Eskişehir-Afyon) il sınırı yolunun 71-93. kilometrelerinde, asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun- Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 44-47. kilometrelerinde eksen sağ yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Artvin-Şavşat- Ardahan yolunun 0-45. kilometrelerindeki şev temizliği çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Aşkale- Bayburt yolunun 0-5. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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