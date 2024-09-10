Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- İstanbul Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri yapılıyor. Bu nedenle 21 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde otoyolun sol ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanacak.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit kavşakları kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım güney taşıma yolundan (İstanbul-Ankara istikameti) gidiş-geliş şeklinde gerçekleştirilecek.

Zonguldak- Devrek ayrımı- Çaycuma yolunun 0-8. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde 10.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam edecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kırklareli- Saray yolunun 18-21, Edirne-Kırklareli yolunun 14-16, Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun (Gümüşhane çevre yolu) 44-45. kilometrelerindeki T-3 ve T-4 tünellerinin Gümüşhane- Bayburt yönündeki tüplerinde iletişim sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.