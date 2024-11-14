Kara Yusuf Bey Kümbeti Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara Yusuf Bey Kümbeti Restorasyonu Devam Ediyor

Kara Yusuf Bey Kümbeti Restorasyonu Devam Ediyor

Van'ın Erciş ilçesindeki tarihi kümbet, depremlerden sonra restorasyon aşamasına geldi.

14.11.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim-9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören tarihi Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Çatakdibi Mahallesi'ndeki kümbetin restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından proje hazırlandı.

Yaklaşık bir yıl önce ihalesi yapılan proje kapsamında başlatılan restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ile restorasyon çalışmalarının yapıldığı kümbette incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Balcı, Van'ın önemli tarihi yapılarını restore ederek turizme kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentin doğası, tarihi ve kültürüyle çok zengin ve kadim bir şehir olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Doğanın, kültürel varlıkların ve tarihi eserlerin korunmasına özel gayret gösteriyoruz. Tarihi zenginliklerimiz çok fazla. Burada 15. yüzyıla ait bir eser var. Kara Yusuf Bey Kümbeti, Van depremlerinde zarar görmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Valiliğimizin katkılarıyla güzel bir eseri korumaya aldık. Kümbetin üzerinde kemer şeklinde Ayetel Kürsi var. Tarihi dokusu bozulmadan restorasyonu yapıldı. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim."

Kentin diğer noktalarındaki tarihi yapılarda da restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Balcı, "Atalarımızdan miras kalan değerlerimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Görüldüğü gibi güzel bir eser oldu. Hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda çevre düzenlemesini de yaparak çalışmayı tamamlayacağız. Herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ozan Balcı, Turizm, Kültür, Güncel, Balcı, Erciş, Sanat, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Yusuf Bey Kümbeti Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 SGK: ABB’nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL’den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL’ye yükseldi SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:42:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kara Yusuf Bey Kümbeti Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.