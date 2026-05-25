Karaaslan'dan Kurban Bayramı Mesajı

25.05.2026 13:32
Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunu dile getirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında birlik ve beraberliği güçlendiren, gönülleri paylaşmanın huzuruyla dolduran bir Kurban Bayramı'na daha sağlık ve huzur içerisinde ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, dayanışma ve yardımlaşma duygularının toplumun her kesiminde hissedildiği müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Karaaslan, paylaşmanın bereketi, dayanışmanın gücü ve kardeşliğin sıcaklığının toplumu ayakta tutan en önemli değerler olduğunu vurguladı.

Karaaslan, Kurban Bayramı'nın taşıdığı manevi iklimin milletin tüm fertleri arasında muhabbeti ve dayanışmayı daha da artırmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Filistin başta olmak üzere bölgemizde ve gönül coğrafyamızda zulüm altında bayramı karşılayan kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacakları yarınlara kavuşmaları en büyük dileğimizdir. Barışın, adaletin ve istikrarın hakim olması adına Türkiye olarak her platformda sorumluluk almaya ve öncülük etmeye devam edeceğiz. Bu mübarek bayram günlerinin sevgi, saygı ve hoşgörü iklimini büyütmesini, toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini, kardeşliğimizi pekiştirmesini ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olmasını diliyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, kıymetli hemşerilerimizin ve aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

