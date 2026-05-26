Karaaslan Havza'da Bayramlaştı
Karaaslan Havza'da Bayramlaştı

26.05.2026 20:39
Çiğdem Karaaslan, Havza'da bayram programına katılarak sel sonrası esnafı ziyaret etti.

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, Havza ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Karaaslan, partisinin Havza İlçe Başkanlığında düzenlenen programda partililerle bayramlaştı.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, selin ilçeye etkisi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek katılımcıların bayramını kutladı.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Karaaslan, sel nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu ve bayramlarını tebrik etti.

Taşkına sebep olan Hacı Osman Deresi'nin üzerinin açıldığı kısımları inceleyen Karaaslan, Havza'da selin ardından çok kısa sürede devletin tüm kurumları ile hayatı normale döndürdüğünü söyledi.

Karaaslan, "Bayramlar paylaşma, dayanışma ve birliktelik günleridir. Havza bu bayrama, bu duyguları en yüksek şekilde yaşayarak giriyor." ifadesini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de ilçede selin ardından çalışmaya katılan tüm ekiplere teşekkür ederek, herkesin bayramını kutladı.

Programlara AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ender Gür, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz, Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay da katıldı.

Kaynak: AA

