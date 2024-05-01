Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 1 Mayıs açıklamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 1 Mayıs açıklamasına katıldı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube'nin 1 Mayıs açıklamasına katılarak işyeri temsilcileri ve emekçilerle bir araya geldi. Başkan Kınay'ın emekçilerle buluşarak açıklamayı dinlemesi için DİSK Genel-İş adına teşekkür eden iş yeri temsilcileri, 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını söyledi. Yarın emekçilerle birlikte 1 Mayıs için alanlarda olacağını belirten Başkan Kınay, 'Bugün salonlarda yarın alanlarda olacağız ama her zaman emekten, adaletten ve haktan yana olacağız' dedi.

01.05.2024 00:15  Güncelleme: 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube'nin 1 Mayıs açıklamasına katıldı. İşyeri temsilcileri ve emekçilerle bir araya gelen Başkan Kınay, "Bugün salonlarda yarın alanlarda olacağız ama her zaman emekten, adaletten ve haktan yana olacağız" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube'nin 1 Mayıs açıklamasına katılarak işyeri temsilcileri ve emekçilerle bir araya geldi. Başkan Kınay'ın emekçilerle buluşarak açıklamayı dinlemesi için DİSK Genel-İş adına teşekkür eden iş yeri temsilcileri, 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını söyledi.

"DÜNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Yarın emekçilerle birlikte 1 Mayıs için alanlarda olacağını belirten Başkan Kınay, "Bugün salonlarda yarın alanlarda olacağız ama her zaman emekten, adaletten ve haktan yana olacağız" dedi. Karabağlar'da emekçilerle omuz omuza olmaktan gurur duyduğunu da belirten Başkan Kınay, onların emeğine bir el daha olmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Karabağlar, 1 Mayıs, Emekçi, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 1 Mayıs açıklamasına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
22:03 Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı
21:52 Esenyurt’taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 01:20:39. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 1 Mayıs açıklamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement