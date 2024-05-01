Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 1 Mayıs açıklamasına katıldı

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(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube'nin 1 Mayıs açıklamasına katıldı. İşyeri temsilcileri ve emekçilerle bir araya gelen Başkan Kınay, "Bugün salonlarda yarın alanlarda olacağız ama her zaman emekten, adaletten ve haktan yana olacağız" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube'nin 1 Mayıs açıklamasına katılarak işyeri temsilcileri ve emekçilerle bir araya geldi. Başkan Kınay'ın emekçilerle buluşarak açıklamayı dinlemesi için DİSK Genel-İş adına teşekkür eden iş yeri temsilcileri, 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını söyledi.

"DÜNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Yarın emekçilerle birlikte 1 Mayıs için alanlarda olacağını belirten Başkan Kınay, "Bugün salonlarda yarın alanlarda olacağız ama her zaman emekten, adaletten ve haktan yana olacağız" dedi. Karabağlar'da emekçilerle omuz omuza olmaktan gurur duyduğunu da belirten Başkan Kınay, onların emeğine bir el daha olmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.