Karabağlar Belediyesi İEF'de Teknoloji Temasıyla Stand Açacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabağlar Belediyesi İEF'de Teknoloji Temasıyla Stand Açacak

Karabağlar Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda teknoloji temasıyla stand açacak ve belediyenin projeleri, çalışmaları ve dijital hizmetleri tanıtılacak.

30.08.2024 14:36  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, "teknoloji" teması ile kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Belediyeler Sokağı içerisindeki standında vatandaşlarla buluşacak. Stantta, belediyenin projeleri ve çalışmaları, istihdam ofisi ile ilgili bilgilendirmelerle dijital hizmetlerinin tanıtımı yapılacak.

Karabağlar Belediyesi bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer almak için hazırlıklarını tamamladı. 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Belediyeler Sokağı içerisinde yer alacak olan stant da bu yıl ki teknoloji temasına uygun olarak belediye dijital hizmetlerinin tanıtımı ile "Dijital Karabağlar için düşle, tasarla, bizimle paylaş" proje fikir yarışması da düzenlenecek.

Coğrafi işaretli Kavacık Üzümü ikramı

Belediye projeleri ve çalışmaları, hemşehri iletişim merkezi (HİM), işsizliğe önemli bir katkı sağlayan İstihdam Ofisi ile ilgili bilgilendirmelerin de yer alacağı Karabağlar Belediyesi standında çocuklar ve katılımcılar için etkinlikler de yer alacak. Ayrıca gelen misafirlere coğrafi işarete sahip Kavacık Köyü'nün üzümü ile üzüm lokumu ikram edilecek.

Kınay: "Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz"

İzmir'in en eski ve en köklü organizasyonlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. Gurur yılını yaşadığını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Biz de Karabağlar Belediyesi olarak bu gurura ortak olarak fuarda yerimizi aldık. Projelerimizin, çalışmalarımızın yanı sıra dijital hizmetlerimizin de anlatıldığı standımıza tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Karabağlar, İzmir, İef, Etkinlikler, Yerel Haberler, Belediye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi İEF'de Teknoloji Temasıyla Stand Açacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:46 Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 15:40:33. #1.11#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediyesi İEF'de Teknoloji Temasıyla Stand Açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement