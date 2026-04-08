Karabağlar Belediyesi Meclis Oturumunda Sorumluluk ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabağlar Belediyesi Meclis Oturumunda Sorumluluk ve Dayanışma Vurgusu

Karabağlar Belediyesi Meclis Oturumunda Sorumluluk ve Dayanışma Vurgusu
08.04.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Nisan ayı olağan Meclis oturumunda halk iradesine saygı, meclis sorumluluğu ve belediye çalışanlarının katkısını öne çıkardı. Oturumda, kredi yetkisi onaylandı ve komisyon üyeleri belirlendi.

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Nisan ayı olağan Meclis oturumunu gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlık yaptığı oturumda, meclis çalışmalarının saygı, sorumluluk ve halk iradesi temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Görüş ayrılıkları ne olursa olsun meclisi terk etmenin kurum ve Karabağlar halkının iradesine karşı saygısızlık olduğunu belirtti. Toplantıda, AK Parti grubunun değerlendirmesi doğrultusunda verilen 15 dakikalık araya ek olarak yaklaşık 13 dakikalık ilave süreyle toplam 28 dakikalık ara yaşandı.

CHP grubunun salonda bulunmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Kınay, milletin verdiği yetki doğrultusunda konuşmalarını sürdürdüklerini söyledi. Denetim komisyonu raporunun da bu bilinçle ele alındığını kaydeden Kınay, belediyenin tüm çalışma ekibine teşekkür ederek, sokakta temizlik yapan personelden güvenlik görevlilerine, müdürlerden başkan yardımcılarına ve komisyon üyelerine kadar emeği geçen herkesi kutladı. Bu ekip ruhu ve dayanışmayla çalışmaktan gurur duyduğunu belirterek, Karabağlar için ortak emek ve sorumlulukla hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantının kapanışında Kınay, gerekli yanıtların muhataplar salonda olduğunda doğrudan verileceğini vurgulayarak, yüz yüze iletişim ve karşılıklı değerlendirmelerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, geç saatlere kadar toplantıyı takip eden konuklara ve ekran başındaki Karabağlar halkına teşekkür etti. Kınay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Ulusal Heyet üyesi olarak seçilerek aldığı görevle yurt dışında bulunmanın önemine de değinerek, Karabağlar'ın bu platformlarda etkin biçimde temsil edilmesinin ilçeye değer kattığını söyledi.

Karabağlar Belediyesi'nde personelin ayni ve nakdi alacakları ile SGK ve vergi ödemelerinin karşılanabilmesi amacıyla en fazla 332 milyon 956 bin 127 lira tutarında kredi kullanılması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından oy çokluğuyla uygun bulundu ve meclis gündemine gelen önerge oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti Meclis Üyesinin bu konuyla ilgili eleştirisine yanıt veren Başkan Kınay, elektrik ve doğalgaza gelen zamlara dikkat çekerek, doğalgaz ve elektriğe bir günde gelen yüzde 25 zammı değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti.

Meclisin dilek ve temenni bölümünde CHP Karabağlar Meclis Grubu adına Meclis Üyesi Selami İyier, Meslek Fabrikası ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ortak açıklamasını okudu. Fabrikanın sadece Karabağlar'ın değil, İzmir halkının ortak değeri olduğu ve İzmir Halkına ait olduğu vurgulandı. Meclis oturumunda ayrıca Meclis Başkan Vekilleri, Divan Katibi Üyeleri, Encümen Üyeleri ve ihtisas komisyonu üyeleri seçimleri yapıldı. Komisyonlar arasında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Sağlık, Çevresel Sürdürülebilirlik, Esnaf, Pazaryerleri, Engelliler, Burs ve Eğitim, Gençlik ve Spor, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Kültür, Turizm ve Sanat, Kentsel Dönüşüm ve Dirençli Kentler, Hayvan Hakları, Bağımlılıkla Mücadele, Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri, Sosyal Yardım Komisyonu yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Karabağlar Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Meclis Oturumunda Sorumluluk ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 11:41:38. #7.12#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediyesi Meclis Oturumunda Sorumluluk ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.