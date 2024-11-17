Karabağlar Belediyesi'nden Öğrencilere Ara Tatil Etkinlikleri - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nden Öğrencilere Ara Tatil Etkinlikleri

Karabağlar Belediyesi\'nden Öğrencilere Ara Tatil Etkinlikleri

Karabağlar Belediyesi, ara tatil boyunca 600'den fazla öğrenciye tiyatro oyunları ve el işi atölyeleri ile keyifli bir tatil sunarak çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı oldu.

17.11.2024 18:30  Güncelleme: 18:49
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, ara tatil süresi boyunca öğrenciler için birçok etkinlik düzenledi. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) düzenlenen tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları, öğrencilerin hem keyifli hem de verimli bir tatil geçirmesine yardımcı oldu.

Karabağlar Belediyesi, ara tatil süresi boyunca öğrenciler için bir dizi etkinlik düzenledi. Ara tatilde sahnelenen "Mıstık İş Arıyor" ve "Güneşi Kim Söndürdü" adlı tiyatro oyunları, 600'den fazla çocuğu eğlendirirken,el işi atölye çalışmaları çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağladı. Kar küresi, kaşık kukla ve taç yapım atölyelerine katılan öğrenciler, hem el işi becerilerini geliştirdi hem de renkli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Helil Kınay, çocukların ara tatillerini verimli değerlendirmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Eğitim dönemi boyunca yorulan çocuklarımızın hem eğlenebileceği, hem öğrenebileceği etkinlikler düzenlemek bizim için büyük mutluluk. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik bu tür etkinlikleri arttırarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi'nden Öğrencilere Ara Tatil Etkinlikleri - Son Dakika

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