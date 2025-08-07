Karabağlar Belediyesinde İşçiler Eylemde

İzmir'in Karabağlar Belediyesinde çalışan işçiler, bazı alacaklarının yaklaşık 5 aydır ödenmediği gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi.

Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi kapsamında çeşitli alacaklarının 5 aydır ödenmediğini, bu nedenle sabah mesaiye geldiklerinde bir süre iş bırakma eylemi yaptıklarını ifade etti.

Çalışanların mağdur edildiğini belirten Aras, şunları kaydetti:

"Bu aya kadar 5 alışveriş kartı ve 2 bayram ikramiyesini alamadık. Randevu talep ettik, hala dönüş yok. Biz işçiler sorumluluğumuz olan emek, hizmeti üretiyorsak, belediyenin de sorumluluğu olan işçi alacaklarını zamanında yatırmasını istiyoruz."

Aras bir ödeme planı istediklerini, aksi takdirde eylemlerinin süreceğini sözlerine ekledi.