Karabağlar'da Sömestr Spor Şenliği Sona Erdi

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği Sömestr Spor Şenliği, İhsan Alyanak Spor Salonu'nda, 640 Spor Okulu öğrencisi ve yaklaşık 2 bin vatandaşın katılımıyla yapıldı. Basketbol, voleybol, karate ve jimnastik branşlarındaki müsabakalarda, özel gereksinimli bireyler grubu basketbol performansı sergiledi.

Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yanı sıra CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı. Programda ayrıca Karabağlar Spor Okulu öğrencisi ve Sportif Salsa WDSF Dünya Şampiyonasında derece elde eden Türkiye Şampiyonu Ela Yılmaz, Grup Salsa Türkiye Birincisi Kumsal Hoşcan ile aerobik jimnastik sporcusu Seyra Ersu'nun performansları izleyenlerden tam not aldı.

"Atatürk'ün açtığı yolda sporla sanatla daha güçlü Karabağlar"

Şenlikte konuşan Başkan Helil Kınay, çocukların başarılarından ve ailelerin emeğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün kürsü de söz de çocuklarımızın. Atatürk'ün açtığı yolda sporla ve sanatla daha güçlü bir Karabağlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Kınay, basketbol, voleybol, jimnastik, karate ve özel gereksinimli bireyler gruplarına Etkinlik Kupası vererek sporcuları tebrik etti. Program sonunda tüm öğrencilere spor çantası hediye edildi.

Spora yatırım artarak sürüyor

Karabağlar Belediyesi spora ve sporcuya yönelik çalışmaları her geçen gün genişletiyor. Spor Müdürlüğü'nün 16 tesiste 14 branşta sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 2025 yılında 7 bin 28 vatandaş spor kurslarından yararlandı. İlçede futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, karate, tenis, taekwondo, bocce, güreş ve halk oyunlarının yanı sıra yetişkinlere yönelik aerobik, pilates ve zumba kursları düzenleniyor. Ayrıca 6 mahallede haftanın iki günü yapılan sabah sporları ile spora katılım her geçen gün artıyor.