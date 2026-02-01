Karabağlar'da Sömestr Spor Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabağlar'da Sömestr Spor Şenliği Sona Erdi

01.02.2026 12:39  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestr Spor Şenliği, 640 spor okulu öğrencisi ve yaklaşık 2 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler basketbol performansı sergiledi ve çeşitli spor dallarında ödüller dağıtıldı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği Sömestr Spor Şenliği, İhsan Alyanak Spor Salonu'nda, 640 Spor Okulu öğrencisi ve yaklaşık 2 bin vatandaşın katılımıyla yapıldı. Basketbol, voleybol, karate ve jimnastik branşlarındaki müsabakalarda, özel gereksinimli bireyler grubu basketbol performansı sergiledi.

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği Sömestr Spor Şenliği, İhsan Alyanak Spor Salonu'nda 640 Spor Okulu öğrencisi ve yaklaşık 2 bin vatandaşın katılımıyla düzenlendi.

Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yanı sıra CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı. Programda ayrıca Karabağlar Spor Okulu öğrencisi ve Sportif Salsa WDSF Dünya Şampiyonasında derece elde eden Türkiye Şampiyonu Ela Yılmaz, Grup Salsa Türkiye Birincisi Kumsal Hoşcan ile aerobik jimnastik sporcusu Seyra Ersu'nun performansları izleyenlerden tam not aldı.

"Atatürk'ün açtığı yolda sporla sanatla daha güçlü Karabağlar"

Şenlikte konuşan Başkan Helil Kınay, çocukların başarılarından ve ailelerin emeğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün kürsü de söz de çocuklarımızın. Atatürk'ün açtığı yolda sporla ve sanatla daha güçlü bir Karabağlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Kınay, basketbol, voleybol, jimnastik, karate ve özel gereksinimli bireyler gruplarına Etkinlik Kupası vererek sporcuları tebrik etti. Program sonunda tüm öğrencilere spor çantası hediye edildi.

Spora yatırım artarak sürüyor

Karabağlar Belediyesi spora ve sporcuya yönelik çalışmaları her geçen gün genişletiyor. Spor Müdürlüğü'nün 16 tesiste 14 branşta sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 2025 yılında 7 bin 28 vatandaş spor kurslarından yararlandı. İlçede futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, karate, tenis, taekwondo, bocce, güreş ve halk oyunlarının yanı sıra yetişkinlere yönelik aerobik, pilates ve zumba kursları düzenleniyor. Ayrıca 6 mahallede haftanın iki günü yapılan sabah sporları ile spora katılım her geçen gün artıyor.

Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Yerel Haberler, Basketbol, Etkinlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar'da Sömestr Spor Şenliği Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 15:23:24. #7.11#
SON DAKİKA: Karabağlar'da Sömestr Spor Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.