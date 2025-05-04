Karabağlar Kent Tiyatrosu, Uluslararası Kocatepe Tiyatro Festivali'nde Sahne Aldı

(İZMİR) - Karabağlar Kent Tiyatrosu, Afyonkarahisar'da bu yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Kocatepe Tiyatro Festivali'ne "Hayvanlar Çiftliği" çocuk oyunu ile katıldı. Belediye Başkanı Helil Kınay, "Geçtiğimiz aylarda kurulan Karabağlar Kent Tiyatrosu'nun kısa sürede bu kadar büyük beğeni kazanması hepimiz için gurur verici. Sanatın birleştirici gücüne ve tiyatromuzun daha nice başarılarla adından söz ettireceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Karabağlar Kent Tiyatrosu, "Hayvanlar Çiftliği" çocuk oyunu ile ilk turnesini gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro Ofisi iş birliğinde düzenlenen festivalde Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatro toplulukları sahne aldı.

Festivalin son gününde Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Salonu'nda sahnelenen "Hayvanlar Çiftliği" oyununun ardından, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, Karabağlar Kent Tiyatrosu'na teşekkür belgesi verdi. Karabağlar Kent Tiyatrosu ekibi de Belediye Başkanı Helil Kınay'ın festivale özel olarak hazırlattığı hediyeleri ev sahibi ekibe takdim etti.

Belediye Başkanı Helil Kınay, "Geçtiğimiz aylarda kurulan Karabağlar Kent Tiyatrosu'nun kısa sürede bu kadar büyük beğeni kazanması hepimiz için gurur verici. Sanatın birleştirici gücüne ve tiyatromuzun daha nice başarılarla adından söz ettireceğine yürekten inanıyorum" dedi.