Karabağlar Meclisi 2027 Performans Programı\'nı onayladı, bütçe 19 Ekim\'de görüşülecek

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2027 yılı Performans Programı oy çokluğuyla kabul edilirken, 2027 yılı bütçesinin 19 Ekim Pazartesi günü yapılacak meclis oturumunda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında Başkan Kınay, Akhisar yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşları anarak ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

2027 PERFORMANS PROGRAMI KABUL EDİLDİ

Toplantıda Karabağlar Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2027 yılı Performans Programı görüşüldü. Belediyenin gelecek yıl gerçekleştirmeyi hedeflediği hizmet, yatırım ve faaliyetleri kapsayan program, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

ÇEVRE VE SOSYAL HİZMETLERE YÖNELİK KARARLAR

Mecliste çevre, eğitim ve sosyal hizmetlere yönelik gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Karabağlar Belediyesi'nin dal ve budak atıklarını kırma, malç ve kompost yöntemleriyle değerlendirmeyi amaçlayan projesi kapsamında hibe başvurusu yapılması, belediyenin eş finansman katkısının sağlanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Başkan Kınay'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca ileri yaş bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyecek projelerin araştırılması ve geliştirilmesi ile KARBEM'in eğitim hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler de oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKAN KINAY: "BÜTÇEMİZİ HEP BİRLİKTE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

2027 yılı bütçesine ilişkin meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyen Kınay, belediyenin gelir-gider dengesinin doğru yönetilmesi, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve Karabağlar 'da yaşayan herkesin haklarının korunmasının önemine dikkati çekti.

Meclise verilen arada siyasi parti gruplarıyla da değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Başkan Kınay, "Karabağlar Belediyesi'nin bütçesinin doğru şekilde, hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde ortaya konmasını sağlamak hepimizin görevi. Tüm hassasiyetleri ve bizlere iletilen görüşleri dikkate alarak meclis üyelerimizle birlikte konuyu kapsamlı şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi, 19 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak meclis oturumunda görüşülmesi kararlaştırıldı.