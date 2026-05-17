Karabat: AKP, Trump'a milyarlarca dolarla destek veriyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin son dönemde ABD'den yaptığı LNG ithalatına ilişkin açıklamasında, "AKP, Trump yönetiminden aldığı siyasi desteğin bedelini milyarlarca dolarlık doğal gaz ithalatıyla ödüyor" dedi.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından, "Trump'ın verdiği meşruiyetin bedeli, doğal gaz üzerinden milyarlarca dolarla yapılıyor" başlıklı bir açıklama yaptı. Karabat, şunları söyledi:

"Türkiye'nin jeopolitik gücünün devletin lehine değil, AKP'nin çıkarları için nasıl heba edildiğini gelin bir örnekle açıklayalım. Biliyorsunuz, Trump ve onun Orta Doğu'ya atadığı valisi Tom Barrack, otoriter rejimleri desteklediklerini ifade etmişlerdi. Hatta Barrack, Erdoğan için 'Ona meşruiyet veriyoruz' sözleriyle AKP'nin kanunsuzluklarını desteklediklerini açık bir şekilde söylemişti. Peki, AKP Trump'tan aldığı meşruiyetin karşılığını nasıl ödüyor? Bir kısmı ABD'den yapılan doğal gaz ithalatıyla yapılıyor. Türkiye, Avrupa'nın en büyük LNG ithalatçısı haline geldi. Son aylarda Türkiye'nin LNG ithalatının da yüzde 60'ı ABD'den yapıldı. Türkiye, Ekim 2025-Şubat 2026 döneminde, sadece beş ayda ABD'den 305,5 milyar fit küp doğal gaz ithal etti. Buna 2 milyar 667 milyon dolar ödeme yapıldı. Sanki çevremizde doğal gaz yokmuş gibi, ABD'ye bağımlı bir enerji piyasası oluşturduk."

DAHA UCUZ LNG YERİNE ABD'DEN ALIM YAPILDIĞI İDDİASI

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı doğal gaz keşifleri elbette kıymetlidir ancak toplam tüketimimize oranla bunlar yetersizdir. AKP, petrol ve doğal gaz keşifleriyle sanki ithalata bağımlılığın bittiği algısını yaratmıştır. Böyle yaparak ABD'ye verilen tavizleri gizlemeye çalışmaktadır. ABD ile aramıza resmen gemilerle köprü kurduk. ABD'den yaklaşık 100 tane LNG gemisi Türkiye'ye beş ayda bu doğal gazı taşıdı. Peki, daha ucuz doğal gaz yok muydu? Elbette vardı. Ortalama LNG fiyatı ABD'ye göre Cezayir'de 3 dolar, Nijerya 3,5 dolar, Katar'da ise 4 dolar daha ucuz. Türkiye aynı miktardaki LNG'yi Cezayir'den alsaydı 1 milyar dolara yakın, Nijerya'dan alsaydı 1,1 milyar dolar, Katar'dan alsaydı da 1,2 milyar dolar daha az ödeme yapacaktı. Ama Türkiye, jeopolitik avantajını kullanarak bu ülkelerle zamanında kontrat yapmak yerine, ABD'ye verilen tavizlerle oradan pahalı LNG almayı tercih etti.

BAĞIMSIZLIK VURGUSU

İşte bu nedenle diyoruz ki AKP, Türkiye'nin beka problemi halini almıştır. Türkiye'nin jeopolitik gücü AKP eliyle zayıflatılmaktadır. Türkiye diplomaside ve küresel ticarette sürekli taviz veren bir noktaya gelmiştir. Buna bir an önce son vermek zorundayız. Yoksa Türkiye'nin siyasi ve iktisadi bağımsızlığı tamamen yok olacaktır."