Karabük Ergenekon\'da otomobil korkuluklara çarptı, sürücü yaralandı

Karabük Ergenekon'da otomobil korkuluklara çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda M.K. (37) idaresindeki 46 ADC 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı.
Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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