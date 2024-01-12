Karabük İl Jandarma Komutanlığı, Cumayanı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumayanı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından merkeze bağlı Cumayanı İlkokulunda eğitim-gören 76 öğrenciye, güvenli trafik eğitimi verildi.
Eğitimin ardından, yol kullanıcılarında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin okul çantalarına reflektif özellikli etiket yapıştırıldı.
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