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Karabük İl Jandarma Komutanlığı, Cumayanı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı, Cumayanı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından, merkeze bağlı Cumayanı İlkokulu'nda eğitim gören 76 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitimin ardından öğrencilerin okul çantalarına reflektif özellikli etiket yapıştırılarak yol kullanıcılarında farkındalık oluşturuldu.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, Cumayanı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi
12.01.2024 - 12:31,  Güncelleme: 12:32
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumayanı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından merkeze bağlı Cumayanı İlkokulunda eğitim-gören 76 öğrenciye, güvenli trafik eğitimi verildi.

Eğitimin ardından, yol kullanıcılarında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin okul çantalarına reflektif özellikli etiket yapıştırıldı.

Kaynak: AA
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