Karabük Lojistik Merkezi Projesi için istişare toplantısı Vali Çağatay başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Karabük Lojistik Merkezi Projesi için istişare toplantısı Vali Çağatay başkanlığında yapıldı

Karabük Lojistik Merkezi Projesi için istişare toplantısı Vali Çağatay başkanlığında yapıldı
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Karabük'ün sanayi ve ticaret kapasitesini geliştirmesi planlanan Lojistik Merkezi Projesi istişare toplantısı, Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda projenin fizibilite çalışmalarının güncellenmesi ele alınırken, Vali Çağatay projenin stratejik önemini vurguladı ve sürecin ortak akılla yürütüleceğini belirtti.

Karabük'ün sanayi ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan "Lojistik Merkezi Projesi" istişare toplantısı düzenlendi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve gelinen aşama değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak fizibilite çalışmalarının güncellenmesi ve sürecin daha etkin şekilde ilerletilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Vali Çağatay, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin yalnızca ulaşım yatırımı olmadığını, Karabük'ün sanayi ve ticaret kapasitesini doğrudan etkileyecek stratejik çalışma olduğunu söyledi.

Projenin başarıyla hayata geçirilebilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin önemine değinen Çağatay, şunları kaydetti:

"Karabük'ün üretim gücünü, sanayi potansiyelini ve stratejik konumunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Lojistik altyapımızı güçlendirmek, sanayicimizin ulaşım ve taşıma maliyetlerini azaltmak ve Karabük'ü bölgesel ölçekte daha güçlü lojistik merkez haline getirmek önceliklerimiz arasında. Bu doğrultuda ilgili tüm kurumlarımızın katkılarıyla süreci kararlılıkla sürdüreceğiz."

Çağatay, projenin bundan sonraki aşamalarının ortak akıl ve istişare anlayışıyla yürütüleceğini belirtti.

Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Kaymakamı Kübra Ustaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, KARDEMİR yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük Lojistik Merkezi Projesi için istişare toplantısı Vali Çağatay başkanlığında yapıldı - Son Dakika

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