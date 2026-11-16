Karabük Safranbolu Bostanbükü'nde kedinin yılanla çekişmesi cep telefonuna yansıdı

Karabük Safranbolu Bostanbükü'nde kedinin yılanla çekişmesi cep telefonuna yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü köyünde kedi ile yılan arasında bir süre mücadele yaşandı. Yılanın dala tırmanıp bölgeden uzaklaştığı anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bostanbükü köyünde yılanla karşılaşan bir kedi, hayvanla bir süre mücadele etti. Daha sonra yılan, dala tırmanarak bölgeden uzaklaştı.
O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Kaynak: AA
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