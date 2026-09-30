Karabük Safranbolu'da 4-6 yaş öğrenciler Bed-i Besmele programında buluştu - Son Dakika
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Karabük Safranbolu'da 4-6 yaş öğrenciler Bed-i Besmele programında buluştu

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Karabük Safranbolu\'da 4-6 yaş öğrenciler Bed-i Besmele programında buluştu
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Safranbolu'da 4-6 yaş öğrenciler, Merkez Camisi'nde düzenlenen Bed-i Besmele programında bir araya geldi. Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, ilçede bu yıl 10 Kur'an kursunun 17 sınıfla hizmete girdiğini ve kurslarda toplam 237 öğrenci bulunduğunu söyledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, çocukların eğitim hayatına manevi başlangıç yapmasını simgeleyen "Bed-i Besmele" (Amin Alayı) programı gerçekleştirildi.

Safranbolu Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 4-6 yaş arasındaki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Merkez Camisi'ne geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Karabük Müftüsü Mustafa Yavuz, dünyada en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Kurslara çocuklarını gönderen aileleri tebrik eden Yavuz, "Allah hepinizden razı olsun. Gönlünüze göre, size saygılı, muhabbeti olan, besmeleyle yetişmiş nesiller olmalarını yüce Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı da bu yıl Safranbolu'da 10 4-6 yaş Kur'an kursunun 17 sınıfıyla hizmete girdiğini belirtti.

Bunlardan 2'sinin tam gün 4 sınıf şeklinde devem ettiğini ifade eden Bostancı, "Toplam 237 öğrencimiz var. Onlar bizim geleceğimiz." şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda dua edildi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
Kültür SanatSafranboluKarabükEğitimGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Safranbolu'da 4-6 yaş öğrenciler Bed-i Besmele programında buluştu - Son Dakika
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