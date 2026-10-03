Karabük Safranbolu\'da evin çatısındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karabük Safranbolu'da evin çatısındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyünde öğle saatlerinde R.Ş.'nin tek katlı evinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü; çatıda hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Düzce köyünde meydana geldi. R.Ş.'ye ait tek katlı evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin çatısındaki yangın söndürüldü. Yangında evin çatısında hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?