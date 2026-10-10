Karabük Safranbolu\'da iki katlı evde çıkan yangında büyükbaş hayvanlar tahliye edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Nebioğlu köyü Çiftlik Mahallesi'nde M.K'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiyesi, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evin altındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ev sahibi ve köylüler tarafından tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.