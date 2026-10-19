Karabük Safranbolu'da kırmızı listedeki porsuk Ağaçkese köyünde görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, kamerayla kaydedildi.

Ağaçkese köyünde aracıyla ilerlerken porsuğu gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin nesli tükenmekte olan canlılar için hazırladığı kırmızı listedeki porsuğun yolda beklemesi ve bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.