Karabük Safranbolu'da kırmızı listedeki porsuk Ağaçkese köyünde görüntülendi

Karabük Safranbolu'da kırmızı listedeki porsuk Ağaçkese köyünde görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu'da nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, Ağaçkese köyünde cep telefonuyla kaydedildi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan porsuğun yolda bir süre bekledikten sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, kamerayla kaydedildi.
Ağaçkese köyünde aracıyla ilerlerken porsuğu gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin nesli tükenmekte olan canlılar için hazırladığı kırmızı listedeki porsuğun yolda beklemesi ve bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Kaynak: AA
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