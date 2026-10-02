Karabük Safranbolu\'da otomobil devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Karabük Safranbolu'da otomobil devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Karabük-Bartın kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı sürücü, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.B.A. (18) idaresindeki 78 AL 692 plakalı otomobil, Karabük- Bartın kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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