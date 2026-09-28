Karabük Safranbolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı

Karabük Safranbolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu-Eflani kara yolu Karaevli mevkisinde hafif ticari araç şarampole devrildi ve araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
A.K. (38) idaresindeki 54 LB 519 plakalı hafif ticari araç, Safranbolu- Eflani kara yolu Karaevli mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçtaki M.Ç. (55) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.Ç. sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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