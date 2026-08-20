Karabük\'te 4 Kamyon Çöp Temizlendi

KARABÜKTE'te anne ve oğlunun site içerisinde biriktirdiği 4 kamyon çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Olay, Karabük Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre N.Ş. ile oğlu M.Ş. bir süredir topladıkları karton ve atık malzemeleri oturdukları site içerisinde biriktirdi. Atıkların zaman içinde çocukların oyun alanına kadar yayılması üzerine site sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sitenin bahçesinde biriken 4 kamyon karton ve çöp ekipler tarafından toplanarak kamyonlara yüklendi.