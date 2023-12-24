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Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika
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Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

Karabük'te Yenimahalle Nizamı Cedit Caddesi'ndeki evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı. Evine gelen Emir Albayrak, ailesini baygın halde buldu ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Etkilenen kişiler ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük\'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi
24.12.2023 - 16:45,  Güncelleme: 17:22
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Karabük'te aynı aileden 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Nizamı Cedit Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. İşten dönen Emir Albayrak, evin kapısını açan olmayınca kapıyı kırarak eve girdi. Aile Ferhatlarını baygın halde bulan genç, durumu 112 Acil Servisine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tespit edilen Harun Berat Albayrak (17), Hasan Albayrak (52), Hacer Albayrak (50), Meriç Albayrak (21) ve Hanife Durak (69) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: AA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İtfaiye, Karabük, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika
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