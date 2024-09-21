Karabük\'te Alzheimer Hastası Kadın Ölü Bulundu

Karabük'te alzheimer hastası 79 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
100. Yıl Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Rüveyde Ongu'yu balkonda hareketsiz halde gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, Ongu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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