Karabük'te Bozayı Görüntülendi

KARABÜK'te köy yolunda koşan bozayı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü yolunda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yolda bozayı gördü. Sürücü, cep telefonuyla ayıyı görüntüledi. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra gözden kayboldu.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,