Karabük'te çayda görülen su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
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Karabük'te çayda görülen su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Karabük\'te çayda görülen su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Karabük'te Soğanlı Çayı'nda su samuru görüntülendi. Bir kişi, cep telefonu kamerasıyla su samurunu kayıt altına aldı. Görüntülerde, su samurunun suda yüzmesi ve gözden kaybolması yer alıyor.

09.02.2024 11:49
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Karabük'te çayda görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Soğanlı Çayı'nda su samuru gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, suda bir süre yüzen su samurunun daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA

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