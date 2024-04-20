Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük\'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde 1003 Nolu Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

20.04.2024 06:13
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Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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