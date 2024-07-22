Karabük'te çıkan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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Karabük'te çıkan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı

Karabük\'te çıkan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı

Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Zopran köyü mevkisinde çıkan orman yangını, 8 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve diğer kurumların ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 13 hektarlık alan etkilendi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

22.07.2024 23:33
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Karabük'te çıkan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Zopran köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlükleri ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 kepçe, 1 greyder, 2 yangın söndürme helikopteri ve 85 personel sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 UMKE aracı, 1 ambulans, 6 personel, İl AFAD Müdürlüğüne bağlı 1 arama kurtarma aracı, 3 personel ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 araç, 15 personel de yangın söndürme faaliyetlerine destek verdi.

Öte yandan bölgeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

"Amacımız hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almak"

Vali Yavuz, gazetecilere, bugün saat 15.00 sıralarında Karabük Merkez ilçesine bağlı Zopran köyünden gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye intikal edip müdahaleye başladığını söyledi.

Hem karadan hem de havadan müdahalelerin devam ettiğini anımsatan Yavuz, ekiplerin özverili çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yerleşim yerlerimize sirayet eden herhangi bir sıkıntımız yok. Sevindirici taraf, herhangi bir can kaybımız ve yaralımız söz konusu değil. Hedefimiz, gün batmadan yangının kontrol altına alınarak bir an önce söndürülmesi. Arkadaşlarımız yangını tamamen çevrelediler. Sadece bir noktada şu an devam ediyor. O noktada yol çalışmalarımız devam ediyor, yol açılıyor. Arazözlerimiz oraya girerek, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını oradan da devam ettirecekler."

Ekiplerin yoğun şekilde çalışma yürüttüğünü ifade eden Yavuz, "Amacımız akşam saatleri başlamadan, hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak. Cansiparane çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yangının diğer yerleşim yerlerine ve insanlarımızın bulunduğu alanlara kaymaması için jandarmamız gerekli güvenlik tedbirlerini aldılar. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 13 hektarlık alanın etkilendiği yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te çıkan orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

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