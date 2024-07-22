Karabük'te çıkan orman yangını söndürme çalışmaları başlatıldı

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Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi.

Bu arada Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopterin de müdahale için bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.