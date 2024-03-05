Karabük'te doğal gaz patlaması sonrası kapatılan yol tepki çekiyor

İki yıldır kapalı olan yol vatandaşın tepkisini çekiyor
KARABÜK - Karabük'te 4 katlı bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle kapatılan 2 yıl önce kapatılan yolun açılmaması tepkiyle karşılanıyor.
2022 yılı Ekim ayında Yeşil Mahalle Özgür Sokak'ta bulunan Sarıipek Apartmanının üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana gelmişti. Biri çocuk 4 kişinin yaralandığı patlama sonrası oluşan hasar nedeniyle iki apartman boşaltılarak yol ulaşıma kapatıldı. İki yıldır alanda herhangi bir çalışmanın yapılmaması site sakinlerinin tepkisine neden oldu.
Site sakinlerinden Sefer Kovancı, iki yıldır kimsenin kapalı yolla ilgilenmediğini belirterek, "Burası şehir, köy değil ki. Belediye Başkanı gelse burayı göstereceğim. Önceden çöp konteyneri yoktu, önüne gelen bu alana atıyordu" dedi.
Kapanmandan önce 40 yıldır yolu kullandığını ifade eden Kovancı, "Patlayınca yol kapandı. Böyle olmaması gerekir. Burası şehir" diyerek tepkisini dile getirdi.
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