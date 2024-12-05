Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

Karabük\'te Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

Karabük'te ehliyetsiz sürücünün aracı elektrik direğine çarptı, 3 kişi yaralandı.

05.12.2024 23:46
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Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.Y.D. (17) idaresindeki 34 FUV 900 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi'nde önce bir evin bahçe duvarına ardından beton elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile B.E.K. (16) ve E.T.Ç. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile B.E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

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