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Karabük'te fırtına tabelaları yerinden söktü, vatandaşlar sığınacak yer aradı

KARABÜK - Karabük'te saateki hızı 150 km'yi aşan fırtına kentte tozu toprağı birbirine katarken, tabelaları ve ağaçları yerinden söktü.

Karabük'te şiddetli fırtına ve yağmurun ardından akşam saatlerinde aniden bastıran ve yer yer saatteki hızının 150 kilometreye çıktığı fırtınada DEVA Partisi'nin tabelasını yerinden söktü. Ağaçların devrildiği ve esnafların dükkan önündeki malzemelerinin savrulduğu Karabük'te vatandaşlar ise sığınacak yer aradı. Fırtınanın ardından şiddetli yağmurun etkisinde olan kentte yıldırımlar ise peş peşe düştü. Yaşanan o anlar ise İHA kameralarına anbean yansıdı.