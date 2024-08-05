Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili yargılama devam ediyor - Son Dakika
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Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili yargılama devam ediyor

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öğrencinin ailesi ve avukatları da hazır bulundu. Sanık ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

05.08.2024 18:52
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Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmada, öğrencinin ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Ibouanga'nın babası müşteki Guy Serge Ibouanga, tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, tek çocuğu olan kızının Karabük'e eğitim almak için geldiğini belirterek, "Dina'nın olay gecesi bodrum katında olduğuna dair kanıtlar var. Orada saç kalıntılarının olduğunu biliyoruz. Dina buraya gelmeyecek ama adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.

Anne müşteki Jessica Santda Makemba Panga da kızının başına gelen acı olayı hiç kimsenin yaşamasını istemediğini dile getirerek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kızımın koşarak çıktığı apartmanın bodrumunda saç tellerinin bulunmasından haberdarız. Tüm delillerin araştırılıp adaletin yerini bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Söz verilen sanık D.A. da üstüne atılı suçlamaları reddetti. Sigara almak için 100. Yıl Mahallesi'ne gittiğini öne süren sanık, "Oradan gelirken arabamın önüne atladı. Sana ne oldu, diye sordum. 'Hastaneye götür, abla dayak attı.' dedi. Elinde ve yüzünde kan vardı. Hastaneye giderken yolda indi. Şeker hastasıyım. İhtiyaç gidermek ve sigara içmek için yol kenarında durdum. Olup biten, arabama binip inmesi arasında. Kızım yaşında çocuk, ne yapabilirim? Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan, aralarında davayı takip eden avukatların da bulunduğu grup, adalet yerini bulana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Olay

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta, 26 Mart 2023'te seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden D.A. tutuklanmış, adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılan 7 zanlı hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, D.A. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili yargılama devam ediyor - Son Dakika

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