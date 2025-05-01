Karabük'te İki Ayı Görüntülendi

Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı, cep telefonuyla görüntülendi.
Başköy köyü Baklabostan mevkisinde aracıyla seyreden sürücü, ormanlık alanda dolaşan iki ayıyı fark etti.
Sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, bir süre yolda koşarak ilerleyen ayıların, daha sonra ağaçların arasına yönelerek gözden kaybolduğu görüldü.
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